Мособлдума приняла закон о предоставлении служебного жилья лесничим

Сотрудники «Мособллеса» смогут получать служебное жилье в Подмосковье. Такой закон приняли на 137-м заседании Мособлдумы.

Новый законопроект расширяет категории жителей, которым предоставляют служебные помещения, рассказал председатель Комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.

«Лесники и пожарные несут службу на удаленных, зачастую труднодоступных территориях. Именно на них держится система охраны, защиты и тушения пожаров в наших лесах и населенных пунктах», — отметил он.

Шапкин добавил, что в Подмосковье регулярно строят новые пожарные депо, закупают новую технику и внедряют современные цифровые системы мониторинга. Важно также оказывать поддержку сотрудникам лесничеств.

«Проживание специалиста непосредственно на закрепленной территории или рядом с ней является важным условием для обеспечения круглосуточной доступности и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации», — подчеркнул председатель комитета.

До 2027 году «Мособллес» получит 11 жилых помещений, которые распределят между специалистами.