Мособлдума приняла закон о правилах продажи алкоголя в летних кафе

Закон об ограничении продажи алкоголя в летних кафе приняли на 108-м заседании Мособлдумы. Нововведение вступит в силу 1 сентября.

По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, продажа алкоголя в летних кафе не должна нарушать комфорт жителей. Ранее с этой целью спиртное запретили реализовывать в торговых точках во дворах многоквартирных домов.

«Весь принятый нами комплекс мер — часть стратегии по снижению уровня алкоголизации и профилактике связанных с этим социальных проблем. Важно, чтобы общественные пространства оставались местом для отдыха, а не источником проблем», — сказал Брынцалов.

Теперь для реализации алкогольных напитков на летних верандах кафе будут обязаны получить специальный документ о соответствии зала требованиям. Среди них — примыкание к стационарному объекту общепита, расположение вне дворов жилых домов и другие.

Кроме того, летние веранды запрещено размещать на узких тротуарах, в арках, без доступной для инвалидов среды.