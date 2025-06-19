Мособлдума приняла закон о поддержке семейного бизнеса

Московская областная дума утвердила закон, регулирующий деятельность семейного бизнеса в регионе. Этот документ стал первым в своем роде на региональном уровне, поскольку федеральное законодательство пока не определяет статус таких предприятий.

Закон устанавливает четкие критерии признания бизнеса семейным. Предприятие может получить этот статус, если соответствует одному из четырех условий: члены семьи владеют более чем половиной долей в уставном капитале; в производственном кооперативе работают минимум два члена семьи; в фермерском хозяйстве заняты родственники; индивидуальный предприниматель трудоустроил члена семьи.

«Наша цель — создать условия для того, чтобы жители Подмосковья могли совмещать родительство с профессиональным ростом. Семейное дело в этом случае — это и финансовое подспорье, и возможность для самореализации», — пояснил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

К членам семьи закон относит родителей, детей, братьев, сестер, внуков, бабушек и дедушек каждого из супругов. Правительство Московской области будет вести специальный реестр семейных предприятий.

«Из 470 тысяч субъектов МСП региона почти 94 тысяч компаний являются семейным бизнесом. Поэтому нам необходим закон, который даст таким предпринимателям дополнительные возможности», — уточнил Брынцалов.

Новый закон открывает путь для разработки дополнительных мер поддержки семейного бизнеса в Подмосковье, дополняющих существующие программы помощи малому и среднему предпринимательству.