Мособлдума приняла закон о квотировании рабочих мест для многодетных

Мособлдума приняла закон о квотировании рабочих мест для матерей-героинь и награжденных орденом «Родительская доблесть». Это коснется компаний со штатом более 100 человек.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что тема демографии и помощи семьям всегда остается во внимании регионального парламента. Так, в рамках народной программы «Единой России» выстраивается система, в которой статус многодетных подкреплен социальными гарантиями.

Так, в Подмосковье действует выплата при рождении третьего и последующих детей в размере 300 тысяч рублей для родителей до 35 лет, а также компенсации на оплату ЖКУ, выплаты на школьную форму и транспортные льготы.

«С 2021 года количество многодетных семей в Подмосковье выросло с 86 тысяч до 119 тысяч — это плюс почти 40 процентов. Регион уверенно входит в пятерку лидеров страны по этому показателю», — добавил Игорь Брынцалов.

Награду «Родительская доблесть» присуждают за достойное воспитание пяти и более детей. Звание «мать-героиня» — это высшая степень отличия для женщин, родивших и воспитавших десять и более ребят.