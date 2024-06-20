Мособлдума приняла закон о формировании муниципальных общественных палат

Депутаты Мособлдумы провели 88 заседание. В ходе него был принят закон о формировании на территории Московской области общественных палат муниципальных образований.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что Подмосковье стало первым регионом, где принят такой закон. Документ стал результатом плодотворного труда депутатов и представителей Общественной палаты.

Брынцалов отдельно поблагодарил председателя ОП Анатолия Торкунова за совместную работу и подчеркнул, что принятие законопроекта стало еще одним важным стимулом для развития. Это поможет вовлечь жителей Подмосковья в процесс управления и принятия решений на местном уровне

"Появление таких органов будет способствовать повышению прозрачности и эффективности работы муниципалитетов, а также укрепит диалог между властью и жителями», — подытожил Брынцалов.

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