Мособлдума приняла законы об исполнении бюджетов

Мособлдума приняла в целом закон «Об исполнении бюджета Московской области за 2025 год» и «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области за 2025 год». Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

Доходы бюджета выросли на 11% по сравнению с 2024 годом, однако увеличились и расходы — на 20%. Совокупные затраты на финансирование социальной сферы составили 737 миллиардов рублей, тогда как годом ранее — 675.

Доходы Территориального фонда ОМС выросли на 29 миллиардов рублей, расходы — на 31 миллиард.

Заседание Мособлдумы стало 140-м и последним для этого созыва. Всего за пять лет работы депутаты приняли 1300 региональных законов, еще 11 получили поддержку на федеральном уровне. Губернатор Андрей Воробьев поблагодарил всех за работу.