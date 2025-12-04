Мособлдума приняла в целом проект трехлетнего бюджета

Московская областная дума утвердила в целом бюджет региона на 2026 год и последующие два года. Депутаты получили десятки предложений и поправок от фракций, комитетов и самих жителей, большинство из которых было решено поддержать.

Проект главного финансового плана поступил в думу еще в конце октября, после чего началась детальная проработка каждой статьи.

В ноябре состоялись публичные слушания, по итогам которых часть инициатив жителей также включили в документ. Доходная часть бюджета определена на уровне 1,3 триллиона рублей, а расходы превысят эту сумму.

«Сегодня мы видим итоговые цифры по каждому направлению. Заданы четкие векторы по всем 20 государственным программам. Наибольшие расходы запланированы по сфере образования, здравоохранения, социальной поддержке жителей», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Он уточнил, что параллельно будет проводиться работа по развитию экономики, созданию новых предприятий и рабочих мест, подготовке профессиональных кадров и улучшению условий жизни.

«Будем дальше идти по пути развития — привлекать инвестиции, работать с бизнесом, строить социальные объекты, поддерживать пенсионеров, семьи с детьми и участников СВО. Продолжим модернизацию сферы ЖКХ, а также улучшение экологической и транспортной ситуации», — добавил спикер Московской областной думы.

Крупнейшие расходы по государственным программам распределены следующим образом: на здравоохранение выделят 184 миллиардов рублей, на социальную защиту населения — 165 миллиардов, на строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры — 135 миллиардов.

Кроме того 101 миллиард рублей направят на развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности, 217 миллиардов — на образование, 29 миллиардов — на создание современной городской среды, 21 миллиард — на переселение жителей аварийных домов, 18 миллиардов — на предпринимательство, а 12 — на спортивную программу.