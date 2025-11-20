Мособлдума приняла проект бюджета Подмосковья до 2028 года

Мособлдума приняла проект бюджета Московской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Документ был рассмотрен на 123-м заседании ведомства .

Финансовый проект поступил на обсуждение в октябре, после — состоялись публичные слушания.

Как отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, на них было выдвинуто около 30 предложений. Одно касалось продления льготы для участников СВО по транспортному налогу на 2026 год. Решение по инициативе уже приняли, заложив в бюджет необходимые средства.

«Также мы получили 53 замечания и предложения от комитетов, фракций и депутатов. Из них поддержали 41. В их основу легли в первую очередь запросы наших жителей», — добавил Брынцалов.

По его словам, бюджет должен не только выполнять социальные обязательства, но и поддерживать развитие Московской области. В итоговом документе заложены такие цели, как помощь бизнесу и привлечение инвестиций. Выделят средства и на развитие прорывных технологий, модернизацию ЖКХ, транспорта и решение экологических задач.

Дополнительные доходы будет приносить в том числе увеличение стоимости патента на работу для иностранцев. Такое решение озвучили на 123-м заседании.

Работа над финансовым документом продолжится. Следующий этап — подготовка к принятию законопроекта в целом.