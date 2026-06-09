Мособлдума приняла к сведению отчет губернатора о работе правительства за год

Московская областная дума приняла к сведению отчет губернатора Подмосковья Андрея Воробьева о работе регионального правительства в 2025 году. Выступление главы региона состоялось 2 июня.

Депутаты подготовили 20 вопросов, затрагивающих наиболее актуальные для жителей темы. По его словам, парламентариев интересовали не только показатели социально-экономического развития региона, но и вопросы, напрямую влияющие на качество жизни населения.

«Особого внимания заслуживает блок вопросов, касающихся цифровизации и применения искусственного интеллекта. А именно уход от бумажной волокиты и внедрение современных технологий», — пояснил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

По его словам, перечень поднятых тем охватывал практически все ключевые направления развития региона и отражал социальную направленность депутатского контроля за деятельностью исполнительной власти.