Мособлдума приняла к рассмотрению проект трехлетнего бюджета

Депутаты Московской областной думы на 121-м заседании приняли к рассмотрению проект трехлетнего бюджета региона. Согласно плану, доходная часть составит около 1,3 триллиона рублей.

Расходная часть бюджета достигнет почти 1,4 триллиона рублей.

«В основе документа — преемственность целей. Главное — это сохранение всех социальных гарантий для наших жителей», — отметил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

По его словам, планомерная работа по привлечению инвестиций и мер поддержки предпринимателей имеет значительный эффект.

«Наш бизнес не просто адаптируется — он растет. По итогам первого полугодия 2025 года индекс промышленного производства вырос на 4,7%. Объем отгруженной промышленной продукции составил более 3,5 триллиона рублей», — уточнил Брынцалов.

Рост инвестиций в основной капитал превысил 815 миллиардов рублей — этот показатель на 17,1% превышает прошлогодний.

В регионе открывают новые производства и модернизируют уже действующие, а также создают дополнительные рабочие места, что приводит к увеличению налоговых поступлений.

Успешная экономическая деятельность позволяет властям Подмосковья планировать социальные расходы на трехлетний период.

«Самый большой объем расходов — порядка 560 миллиардов рублей — традиционно запланирован на здравоохранение, образование и социальную сферу», — отметил председатель областной думы.

В регионе будут продолжать строительство новых школ и детских садов, модернизировать медицинские учреждения, развивать социальные программы для семей с детьми и пенсионеров. Приоритетной останется поддержка бойцов специальной операции и их родственников.

«Работа над бюджетом будет продолжаться. Уже 12 ноября состоятся публичные слушания, где жители Подмосковья смогут высказать свои предложения и замечания. Мы обеспечим максимальную открытость этого процесса и возьмем в работу все поступившие конструктивные предложения», — заключил Игорь Брынцалов.