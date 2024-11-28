Мособлдума приняла бюджет Подмосковья на 2025 год

Бюджет на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов приняли в Мособлдуме. Больше всего средств заложили в социальную защиту, развитие систему ЖКХ и строительство школ и поликлиник.

Как рассказал председатель думы Игорь Брынцалов, документ разрабатывали больше месяца. При этом старались правильно расставить приоритеты.

«Особое внимание будет уделено поддержке многодетных семей, пенсионеров и, конечно, участников СВО и их родных. Продолжим модернизацию образовательных учреждений и развитие сферы здравоохранения», — поделился Брынцалов.

В третьем чтении депутаты приняли свыше 70 поправок, которые касались уточнения финансирования строительства и капремонта социальных объектов. При этом учли все пожелания жителей.

Как отметил министр экономики региона Дмитрий Прянчиков, доходы региона превысят 1,2 триллиона рублей, а расходы — 1,25 триллиона.

Так, регион направит 163,9 миллиарда рублей на соцзащиту жителей, 80,7 миллиарда — на развитие инженерной инфраструктуры, 142 миллиарда — на строительство и капремонт социальных объектов, 194 миллиарда — на образование, 179 миллиардов — на здравоохранение, 171 миллиард — на развитие дорог и транспорта, 30 миллиардов — на благоустройство, семь миллиардов — на сферу культуры и туризма, 20 миллиардов — на переселение жителей из аварийных помещений, 24 миллиарда — на предпринимательство, восемь миллиардов — на экологию, девять миллиардов — на спорт и 7,8 миллиарда — на сельское хозяйство.