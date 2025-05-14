Мособлдума предложила ввести новые меры по сохранению леса

Около 40% территории Подмосковья занимают леса. В них регулярно проводят санитарно-оздоровительные мероприятия: гнилые деревья и валежник убирают, высаживают новые растения, устраняют стихийные свалки. Для более качественного сохранения территорий в Подмосковье предложили внедрить новую программу. Ее представили в Мособлдуме.

Значительная часть подмосковного леса ранее находилась в федеральном подчинении. В 2012 году она перешла на баланс региона, благодаря чему специалисты провели масштабные мероприятия по сохранению хозяйства. За 12 лет на эти цели направили около 42 миллиардов рублей, часть из которых пошла на противопожарное обустройство.

Законодательство в этой области продолжают совершенствовать, уделяя особое внимание борьбе с незаконными свалками. Всего за последние три года убрали около трех тысяч навалов мусора. Кроме того, специалисты совместно с жителями ведут активную работу по лесовосстановлению.

«Восстанавливать леса нам помогают миллионы жителей Подмосковья. Совместными усилиями с 2014 года мы посадили более 19 миллионов деревьев на площади порядка 10 тысяч гектаров», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Для более эффективного сохранения «зеленых легких» Подмосковья предложили запустить системный подход «Здоровый и чистый лес». По словам временно исполняющего обязанности главы Комлесхоза Алексея Ларькина, программа рассчитана на три года и включает в себя четыре принципа: программно-целевой подход, экологическую устойчивость, экономическую эффективность, информационную открытость.

«Это не просто про назревшую необходимость вырубки, а про баланс. Нужно управлять лесом как живым активом, а не складом дров. Тогда мы получим здоровый и чистый лес, который будет приносить пользу», — сказал он.

Так, в Подмосковье предложили увеличить объемы санитарных мероприятий в два раза — до восьми гектаров. Там уберут сухостой, валежник и гнилые деревья. Кроме того, законопроект позволит проводить рубки спелых и перестойных лесов, вводя их в хозяйственный оборот.