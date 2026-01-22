Мособлдума предложила увеличить штраф за неоплату парковки для юрлиц

На заседании Московской областной думы депутаты обсудили изменения, которые могут серьезно увеличить штрафы для юридических лиц, паркующихся на стоянках без оплаты. Сейчас для жителей, гостей и компаний региона штраф за такое нарушение одинаковый — 2,5 тысячи рублей.

Новый законопроект предлагает оставить эту сумму для физических лиц, а для организаций поднять ее сразу до 15 тысяч.

Председатель думского комитета по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин напомнил текущие правила и объяснил логику изменений.

Он отметил, что юридические лица часто используют платные парковочные места для длительной погрузки фур и даже для несанкционированной торговли.

«Предлагаемое изменение будет стимулировать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к ответственному подходу по оплате таких парковок», – пояснил он.

Разделение штрафов для жителей и компаний уже работает в других регионах России, в том числе в Ставропольском и Красноярском краях, Ленинградской и Волгоградской областях.

Статистика показывает, что проблема неоплаченных парковок в Подмосковье актуальна. Только за 2025 год инспекторы выписали свыше 73,9 тысячи штрафов за это нарушение. Из них свыше 10,5 тысячи — в отношении юридических лиц.

Напомним, что в Московской области есть категории жителей, которые могут парковаться на платных местах безвозмездно. Этим правом обладают многодетные семьи, а также владельцы электромобилей и мотоциклов. Оформить соответствующее разрешение можно через региональный портал госуслуг.