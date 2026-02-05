Мособлдума предложила признать Красногорск городом трудовой доблести

Депутаты Московской областной думы поддержали идею о присвоении Красногорску звания «Город трудовой доблести». Соответствующее обращение к президенту России направят от имени областного парламента.

Инициативу осенью минувшего года выдвинули сами жители — Совет ветеранов и общественная организация «Боевое братство».

«Впоследствии, 25 сентября, Совет депутатов поддержал единогласно инициативу нашего ветеранского движения. Уже в конце года, 18 декабря, было получено экспертное заключение Российской академии наук о наличии оснований для присвоения почетного звания, где подчеркнут исключительный вклад города в оборону страны и обеспечение фронта продукцией в годы Великой Отечественной войны», — пояснил глава округа Дмитрий Волков.

Во время боевых действий город работал на пределе сил, под лозунгом «Все для фронта!». Тысячи жителей ушли в ополчение и партизанские отряды, а их мирный труд отметили государственными наградами.

«Работу по увековечиванию подвига тружеников тыла мы последовательно продолжаем в рамках инициативы „Единой России“. Это наш долг перед памятью предков и важный шаг для патриотического воспитания молодежи», — отметил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Он также добавил, что в этом году, благодаря поддержке партии, в регионе выпустят серию из шести почтовых марок, посвященных Городам трудовой доблести.

Решение о присвоении звания принимает президент своим указом. В Московской области его носят Коломна, Ступино и Подольск.

Кроме того, четыре подмосковных города — Наро-Фоминск, Дмитров, Можайск и Волоколамск — имеют звание «Город воинской славы», а еще 44 признали населенными пунктами воинской доблести.