Мособлдума предложила признать Королев городом трудовой доблести

Депутаты Московской областной думы обсудили обращение к президенту России с предложением присвоить Королеву почетное звание «Город трудовой доблести». С инициативой выступили ветераны округа.

Идею поддержали глава Королева Игорь Трифонов и депутаты местного Совета.

Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов напомнил, что в годы Великой Отечественной войны промышленность Королева, который тогда назывался Калининградом, работала без остановки, чтобы поставлять оружие и другую продукцию на фронт.

«Например, завод № 380 занимался восстановлением боевых самолетов. Болшевский машиностроительный завод наладил выпуск мин разных типов, а фабрики „1 Мая“ и „Передовая текстильщица“ — тканей для парашютов, шинельного сукна и военной формы», — пояснил он.

По словам Брынцалова, тысячи горожан самоотверженно трудились, чтобы помочь военным.

«Наш долг — помнить об этом и передавать дальше эту великую память, наполненную подвигами простых людей — стариков, женщин и детей», — пояснил спикер.

Он напомнил, что «Единая Россия» в 2020 году единогласно поддержала инициативу президента об установлении в стране звания «Город трудовой доблести».

«Сегодня его носят три города Подмосковья — Подольск, Коломна и Ступино. Надеемся на поддержку президента и, как следствие, расширение этого почетного списка», — отметил Игорь Брынцалов.

О важности инициативы рассказал и глава Королева Игорь Трифонов. По его словам, присвоение звания станет признанием огромного вклада жителей города в победу и восстановление страны после войны.

«Наш город полностью соответствует требованиям. Под лозунгом „Все для Победы!“ в те годы 25 тысяч жителей нашего города ушли на фронт, восемь тысяч из них погибли. 27 человек стали Героями Советского Союза и пять — полными кавалерами ордена Славы», — подчеркнул Трифонов.

После рассмотрения инициативы депутаты Мособлдумы приняли решение совместно с правительством Московской области направить президенту ходатайство о присвоении Королеву звания «Город трудовой доблести».