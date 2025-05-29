Мособлдума предложила обязать частные клиники проводить аборты стационарно

Мособлдума предложит ввести норму проведения абортов только в стационарных условиях в частных клиниках на федеральном уровне. Такое обращение направят заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой.

В рамках закинициативы Мособлдума предложит разрешить искусственное прерывание беременности в частных клиниках только в условиях стационара. Так, женщина будет под постоянным наблюдением врачей, чтобы при необходимости ей могли экстренно оказать помощь.

В Думе отметили, что благодаря уже введенным мерам в кабинетах медико-социальной помощи сократилось количество абортов по желанию — за семь лет их стало в 4,5 раза меньше. При этом в частных клиниках спрос на такую услугу наоборот вырос в 3,7 раза.

Как отметили в ведомстве, в частных организациях эту процедуру проводят амбулаторно, без возможности оказания реаниматорной помощи.

«Амбулаторные условия не всегда обеспечивают должный уровень безопасности. А ведь даже одно осложнение — это угроза способности женщины в будущем познать радость материнства, это огромный риск для ее здоровья», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Кроме того, дума предложит ввести ежегодную отчетность по проведенным абортам для частных клиник.