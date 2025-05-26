Мособлдума поздравила предпринимателей с профессиональным праздником

День предпринимательства отмечают в России 26 мая. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что именно благодаря таким людям строится будущее страны. Он подчеркнул, что Московская область по праву гордится представителями бизнеса— теми, кто каждый день вкладывает силы и идеи в развитие региона.

«В Московской области работают почти 470 тысяч субъектов МСП. С начала года число компаний в этом секторе увеличилось более чем на 12 тысяч. Это тысячи новых компаний, которые не просто работают, а активно развиваются, внедряют инновации, осваивают новые рынки. Мы видим, как крепнет бизнес в сфере IT, сельского хозяйства, туризма, производства», — отметил Брынцалов.

Также в Подмосковье активно растет число самозанятых — сейчас их почти 900 тысяч. По словам Брынцалова, для них предусмотрены различные меры поддержки: налоговые льготы, субсидии на запуск и развитие проектов, а также льготные займы. Помимо этого, инвесторам подбирают участки, которые можно получить за 15% от кадастровой стоимости без торгов, а также размещают в индустриальных парках и ОЭЗ. Для строительства доступны промышленные ипотеки и субсидии на инфраструктуру.

Малому и среднему бизнесу доступны субсидии на модернизацию и лизинг — можно вернуть до 50% расходов, но не более пяти миллионов рублей. Также предусмотрена поддержка при покупке оборудования — до 20 миллионов рублей, помощь для покупки франшизы — до двух миллионов и субсидии на работу с маркетплейсами — до 500 тысяч рублей.

Московская облать традиционно входит в число лидеров по объему промышленного производства и инвестиционной привлекательности. Сейчас в регионе ведется работа над 1,4 тысячи инвестиционными проектами с общим объемом инвестиций более 2,3 триллиона рублей.