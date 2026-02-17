Мособлдума подписала соглашение о сотрудничестве с Воронежской областной думой

Делегация Воронежской областной Думы подписала соглашение о сотрудничестве с Мособлдумой. Депутаты будут совместно работать над повышением качества жизни, развитием медицины и промышленности.

Депутатов приветствовал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Он рассказал, что Подмосковье уделяет большое внимание развитию межпарламентских связей.

«Мы высоко ценим участие воронежских коллег в экспертных площадках Мособлдумы. В частности, мы уже обменивались опытом развития институтов местных сообществ и поддержки сельских старост. Сегодня мы подписали соглашение о сотрудничестве между парламентами. Это еще один шаг для выстраивания системной и плодотворной совместной работы», — сказал Игорь Брынцалов.

Председатель Воронежской областной Думы Юрий Матузов отметил, что их восьмой созыв работает только пять месяцев, но уже уделил большое внимание партнерству с коллегами.

«Мы считаем, что в нынешний непростой для нашей страны период — важно укрепление „горизонтальных“ контактов между парламентами регионов России, в том числе Подмосковным. Любой обмен опытом и эффективными практиками в сфере законодательства и депутатской деятельности полезен не только самим парламентариям — это укрепляет и регионы, которые они представляют», — добавил Юрий Матузов.

Воронежская область — лидер в области сельского хозяйства, промышленности и торговли. Подмосковье — один из ключевых потребителей продукции региона. На него приходится более четверти всего рынка сбыта.

Одной из важных тем обсуждения депутатов стало повышение качества жизни. Они поговорили о медицине, благоустройстве и социальных гарантиях, в том числе для участников СВО и их близких. Брынцалов напомнил, что в Подмосковье выстроена четкая система сопровождения. За каждой семьей закреплен депутат, который помогает решать различные вопросы.

Делегация Воронежской области ознакомилась с работой Центра Мещерякова в Сергиевом Посаде, где бойцы проходят реабилитацию.

«Это флагманская площадка, где применяются передовые методики комплексной реабилитации бойцов. А также центр „Авангард“ в парке „Патриот“, где сегодня формируются новые подходы к патриотическому воспитанию подрастающего поколения», — рассказал председатель Мособлдумы.

Юрий Матузов подчеркнул, что такие встречи помогают наладить деловые и дружеские контакты.