Мособлдума перечислила меры поддержки семей с детьми

В канун Дня защиты детей Мособлдума напомнила о мерах поддержки, которые разработали в регионе для юных жителей. Среди них пособия, выплаты, бесплатные путевки в лагерь и многое другое.

«В Подмосковье в 1,2 миллиона семей воспитываются 1,7 миллиона детей. Количество многодетных семей составляет около 112 тысяч, в них воспитываются порядка 360 тысяч детей. В бюджете на меры поддержки семей предусмотрено порядка 45 миллиардов рублей», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Парламентарий заметил, что в регионе действует целый комплекс мер поддержки материнства и детства. Ежегодно количество многодетных семей растет, что говорит об эффективности этих решений.

Когда ребенок только родился, его родители получают пособие, размер которого зависит от количества детей в семье. Например, если на свет появилась двойня, перечислят по 70 тысяч на каждого близнеца, а тройня принесет сразу 300 тысяч.

Многодетные родители получают выплату на школьную форму и бесплатный земельный участок для строительства дома.

Для малообеспеченных семей действуют разные меры поддержки, в том числе ежемесячная выплата. Детям-инвалидам положены путевки в лагерь, пособия и бесплатный проезд.

С полным перечнем мер поддержки детей можно ознакомиться на сайте Мособлдумы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».