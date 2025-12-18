Мособлдума открыла молодежным проектам доступ к бюджетному финансированию

Мособлдума приняла закон, который открывает молодым активистам доступ к финансированию их идей. Теперь молодежные организации смогут участвовать в инициативном бюджетировании.

«Это не просто формальное изменение — это практический инструмент для преобразования среды. Идеи по созданию скейт-парков, молодежных коворкингов, культурных фестивалей или экологических инициатив могут пройти путь от обсуждения до реализации», — пояснил председатель комитета по бюджету и экономической политике Тарас Ефимов.

Финансирование проектов будет осуществляться за счет средств региональных и муниципальных бюджетов, а также самих инициаторов. Нововведение повысит финансовую и проектную грамотность молодежи и будет формировать у ребят активную гражданскую позицию.

Ефимов добавил, участие в инициативном бюджетировании — настоящий рычаг влияния. Так идеи смогут получить понятный алгоритм воплощения.