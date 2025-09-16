Мособлдума откроет осеннюю сессию 18 сентября

На этой неделе Мособлдума откроет осеннюю сессию, первое заседание запланировано на 18 сентября. В повестке дня 16 вопросов. Спикер Игорь Брынцалов рассказал, что одной из главных тем станет развитие и модернизация инфраструктуры ЖКХ.

Брынцалов отметил, что в этом году основное внимание уделили обновлению около 200 котельных и тепловых пунктов, а также почти 400 километров теплосетей. По его словам, на заседании рассмотрят вопрос о дополнительном соглашении к концессии по теплоснабжению в Сергиево-Посадском округе.

Он подчеркнул, что также в ближайшей перспективе Мособлдума сосредоточится на вопросах демографии. Это задача, поставленная президентом.

«Профильный комитет подготовил ряд законопроектов, которые касаются профилактики абортов, дополнительных выплат студенткам ссузов и вузов, которые стали мамами. Также предлагается расширить условия получения выплаты на школьную форму для подмосковных многодетных семей», — отметил Брынцалов.

Кроме того, важным направлением работы Мособлдумы остается поддержка участников СВО и их семей. В год Защитника Отечества продолжается работа над новыми мерами помощи, в том числе совершенствуется законодательство, чтобы оно соответствовало потребностям воинов и их близких. Одним из ключевых аспектов является трудоустройство ветеранов. Для них уже установили специальные квоты, а на предстоящем заседании планируется обсудить конкурс «Лучший работодатель в сфере содействия занятости ветеранов боевых действий в Московской области».