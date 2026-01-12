Мособлдума опубликовала график приема жителей на I квартал 2026 года

Депутаты Московской областной думы запланировали личные приемы жителей в первом квартале нового года. График утвердил председатель парламента Игорь Брынцалов.

В январе, феврале и марте запланированы 23 личных приема.

Встречи с депутатами традиционно проходят каждую неделю по вторникам и средам. Жителей будут лично принимать председатели думских комитетов и заместители председателя Московской областной думы.

Все встречи проводят только по предварительной записи по телефону 8 (495) 594-94-94. Процедура доступна в будние дни с 10:00 до 13:00.

Приемная находится в Красногорске в доме №1 на бульваре Строителей – в здании контрольно-пропускного пункта.

Также записаться на встречу с народным избранником можно через местную приемную в избирательном округе.

Актуальные контакты и адреса размещены на персональных страницах депутатов.