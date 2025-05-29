Мособлдума обязала проводить компенсационное озеленение при рубке деревьев

Фото: В Ульянинском питомнике Комлесхоза проводят уход за сеянцами ели и сосны / Медиасток.рф

Мособлдума приняла закон об обязательной компенсационной высадке деревьев при порче или рубке зеленых насаждений. Эта норма будет распространяться как на обычных жителей, так и на организации и должностные лица.

Как рассказали в ведомстве, ранее эта норма регулировалась разными подзаконными актами, а теперь ее утвердят на уровне регионального законодательства. По словам председателя комитета по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Олега Гаджиева, закон также предусмотрит возможность замены компенсационного озеленения на денежную выплату.

Кроме того, в законопроекте предусмотрели случаи, при которых компенсация не нужна — например, при санитарных рубках, аварийных работах или вырубке в сельхозобороте.

Штрафы за нарушение правил будут достигать пяти тысяч рублей для физических, до 50 тысяч рублей — для должностных и до 150 тысяч — для юридических лиц.

Узнать больше о законопроекте можно по ссылке.