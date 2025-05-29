Мособлдума обязала проводить компенсационное озеленение при рубке деревьев
Мособлдума приняла закон об обязательной компенсационной высадке деревьев при порче или рубке зеленых насаждений. Эта норма будет распространяться как на обычных жителей, так и на организации и должностные лица.
Как рассказали в ведомстве, ранее эта норма регулировалась разными подзаконными актами, а теперь ее утвердят на уровне регионального законодательства. По словам председателя комитета по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Олега Гаджиева, закон также предусмотрит возможность замены компенсационного озеленения на денежную выплату.
Кроме того, в законопроекте предусмотрели случаи, при которых компенсация не нужна — например, при санитарных рубках, аварийных работах или вырубке в сельхозобороте.
Штрафы за нарушение правил будут достигать пяти тысяч рублей для физических, до 50 тысяч рублей — для должностных и до 150 тысяч — для юридических лиц.
Узнать больше о законопроекте можно по ссылке.