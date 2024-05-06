Мособлдума назвала число городов воинской доблести в Подмосковье | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 12:18 Мособлдума назвала число городов воинской доблести в Подмосковье Медиасток.рф

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День воинской доблести отмечается в Подмосковье 6 мая. В Мособлдуме напомнили, что 34 города, села и деревни в регионе носят почетное звание «Населенный пункт воинской доблести». Это места, где во времена Великой Отечественной войны шли ожесточенные сражения.

«Этот день призван сохранить память о героических событиях, произошедших на территории нашего региона во время Великой Отечественной войны. После кровопролитных боев под Москвой, благодаря мужеству и стойкости защитников столицы, враг был остановлен и отброшен назад», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

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В 2015 году в Подмосковье приняли закон, согласно которому некоторым городам, поселкам, селам и деревням присваивается почётное звание «Населённый пункт воинской доблести». На сегодняшний день это 34 локации.

Звание «Населенный пункт воинской доблести» присвоено:

— городу Истра;

— городу Кашира;

— городу Солнечногорск;

— городу Верея;

— поселку Дорохово;

— городу Клин;

— селу Молоди;

— деревне Нефедьево;

— городу Серпухов;

— городу Звенигород;

— посёлку Колюбакино;

— деревне Ленино;

— деревне Леоново;

— селу Ярополец;

— городу Лобня;

— деревне Степыгино;

— селу Осташево;

— селу Спасс;

— селу Каменское;

— селу Середа;

— селу Семёновское;

— селу Званово;

— рабочему поселку Лотошино;

— городу Волоколамск;

— деревне Мокрое;

— деревне Калицино;

— городу Яхрома;

— городу Ногинск;

— поселку Зендиково;

— городу Кубинка;

— городу Подольск;

— рабочему поселку Тучково;

— рабочему поселку Шаховская;

— городу Руза.

Почетное звание России «Город трудовой доблести» присвоено Коломне, Ступине и Подольску.

Почетное звание России «Город воинской славы» носят Дмитров, Наро-Фоминск, Волоколамск и Можайск.

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