Мособлдума назвала число городов воинской доблести в Подмосковье | 360°

06 мая 2024, 12:18
Мособлдума назвала число городов воинской доблести в Подмосковье
День воинской доблести отмечается в Подмосковье 6 мая. В Мособлдуме напомнили, что 34 города, села и деревни в регионе носят почетное звание «Населенный пункт воинской доблести». Это места, где во времена Великой Отечественной войны шли ожесточенные сражения.
«Этот день призван сохранить память о героических событиях, произошедших на территории нашего региона во время Великой Отечественной войны. После кровопролитных боев под Москвой, благодаря мужеству и стойкости защитников столицы, враг был остановлен и отброшен назад», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
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В 2015 году в Подмосковье приняли закон, согласно которому некоторым городам, поселкам, селам и деревням присваивается почётное звание «Населённый пункт воинской доблести». На сегодняшний день это 34 локации.
Звание «Населенный пункт воинской доблести» присвоено:
— городу Истра;
— городу Кашира;
— городу Солнечногорск;
— городу Верея;
— поселку Дорохово;
— городу Клин;
— селу Молоди;
— деревне Нефедьево;
— городу Серпухов;
— городу Звенигород;
— посёлку Колюбакино;
— деревне Ленино;
— деревне Леоново;
— селу Ярополец;
— городу Лобня;
— деревне Степыгино;
— селу Осташево;
— селу Спасс;
— селу Каменское;
— селу Середа;
— селу Семёновское;
— селу Званово;
— рабочему поселку Лотошино;
— городу Волоколамск;
— деревне Мокрое;
— деревне Калицино;
— городу Яхрома;
— городу Ногинск;
— поселку Зендиково;
— городу Кубинка;
— городу Подольск;
— рабочему поселку Тучково;
— рабочему поселку Шаховская;
— городу Руза.
Почетное звание России «Город трудовой доблести» присвоено Коломне, Ступине и Подольску.
Почетное звание России «Город воинской славы» носят Дмитров, Наро-Фоминск, Волоколамск и Можайск.
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