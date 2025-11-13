Мособлдума направит еще 70 млн рублей на помощь участникам СВО

Мособлдума приняла закон о выделении еще 70 миллионов рублей на адресную материальную помощь бойцам СВО и их семьям. Они получат до 200 тысяч рублей.

По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, региональный парламент ежегодно принимает закон, в котором утверждены мероприятия, основанные на просьбах жителей. Запросы получают в ходе личных встреч и путем письменных обращений.

«Поддержка героев и их родных является нашей первостепенной задачей. Мы получали запросы и просьбы от семей бойцов, и приняли решение расширить перечень, добавив в него дополнительные мероприятия по оказанию адресной материальной помощи участникам СВО», — отметил Игорь Брынцалов.

После принятия закона финансирование мероприятий в этом году увеличится с 255 до 325 миллионов рублей.

«Здесь мы говорим об индивидуальном подходе к каждой семье. Но в регионе помимо этого также действует эффективно выстроенный комплекс мер поддержки, их у нас порядка 30. Это в том числе помощь в реабилитации, содействие в переобучении, льготы, помощь членам семьи», — добавил спикер.