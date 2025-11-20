Мособлдума направит дополнительные средства на зарплаты учителей и поддержку врачей

Фото: Учебный класс в гимназии № 5 после капитального ремонта / Медиасток.рф

Мособлдума внесла изменения в бюджет Подмосковья на текущий год в ходе 123-го заседания. Доходы увеличат на 10 миллиарда рублей, в основном за счет безвозмездных поступлений. Их общая сумма составит 1,2 триллиона рублей.

Председатель парламента Игорь Брынцалов отметил, что дополнительные 19 миллиардов направят на поддержку участников СВО и их семей.

«Предусмотрен ряд изменений по расходной части. Расходы сокращаются, в первую очередь за счет экономии расходов по конкурсным процедурам. Это позволит направить дополнительные средства на приоритетные направления», — сказал он.

Еще более восьми миллиардов рублей дополнительно направят на зарплаты для педагогов, работников культуры, спорта и других бюджетников.

«Что касается сферы образования, то на нее будет дополнительно направлено свыше миллиарда рублей, в том числе на компенсации аренды жилья педагогам, стимулирующие выплаты», — добавил Игорь Брынцалов.

Еще четыре миллиарда предусмотрят на здравоохранение, в том числе поддержку врачей.