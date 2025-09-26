Мособлдума напомнила воспитателям Подмосковья о мерах поддержки

День работников дошкольного образования ежегодно отмечают в Подмосковье 27 сентября. С профессиональным праздником воспитателей поздравил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Он напомнил о мерах поддержки, которые доступны педагога в регионе.

«В этот день мы выражаем искреннюю признательность тем, кому доверяем самое дорогое — своих детей. Воспитатели — наставники, которые помогают малышам делать первые шаги в познании огромного окружающего мира: учат дружить, творить и верить в себя», — сказал Игорь Брынцалов.

Всего в детских садах Подмосковья трудятся 33,5 тысячи воспитателей. Им положены разные меры поддержки. Так, молодые специалисты получают подъемные выплаты в размере 150 тысяч рублей. Из них 50 тысяч выдают сразу при приеме на работу, остальные 100 тысяч — спустя два года.

С 2022 года в регионе утвердили ежемесячные доплаты за напряженный труд. Руководители детских садов, а также педагоги в муниципальных учреждениях и дошкольных группах получают по пять тысяч рублей. Младшие воспитатели — 2,5 тысячи.

Молодые работники, которые трудоустроились на последнем курсе обучения, с 2025 года положены выплаты трех тысяч рублей каждый месяц.