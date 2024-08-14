Мособлдума напомнила про льготы по транспортному налогу

Льготы по транспортному налогу для определенных категорий граждан действуют в Московской области. О том, кто имеет право ими воспользоваться, рассказали в Мособлдуме.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил, что более 300 тысяч жителей области уже воспользовались такими привилегиями. Он отметил, что многодетные семьи также получают эту льготу, и количество таких семей в Подмосковье продолжает расти, что увеличивает спрос на данную поддержку.

В этом году Мособлдума приняла закон, освобождающий участников специальной военной операции от уплаты транспортного налога. Кроме того, расширили действие льгот для многодетных семей, в которых есть дети до 23 лет, обучающиеся очно.

Льготы на транспортный налог в регионе предоставляют освобождение от уплаты для одного автомобиля с мощностью до 150 лошадиных сил. Они доступны участникам специальной военной операции, героям Советского Союза и Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства и гражданам, пострадавшим от радиации в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Что касается оформления льготы, налоговый орган автоматически предоставит ее, основываясь на межведомственном обмене данными. Также граждане могут обратиться в налоговую инспекцию или многофункциональный центр (МФЦ) для подачи заявления. Возможность подачи заявки доступна также через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

В личном кабинете уже размещены данные о всех транспортных средствах. Чтобы оформить льготу, необходимо выбрать нужный автомобиль. Следить за состоянием заявления можно в личном кабинете.

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