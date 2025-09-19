Мособлдума напомнила о важности донорства костного мозга

Каждую третью субботу сентября в России отмечают День донора костного мозга. Председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев отметил, что сегодня федеральный регистр доноров костного мозга содержит около 486 тысяч записей, но для поиска доступны примерно 347 тысяч человек, тогда как реальная потребность страны составляет не менее полумиллиона.

«Этот день призван привлечь к теме донорства еще более широкое внимание и проинформировать новых, потенциальных доноров помочь нашим согражданам, борющимся с тяжелыми, подчас смертельными заболеваниями», — подчеркнул Голубев.

Стать потенциальным донором проще, чем кажется: все начинается с одного небольшого, но важного шага — сдачи крови для типирования, стандартного анализа, который показывает тканевую совместимость. После занесения данных в федеральный регистр человек становится потенциальным донором, но это не обязывает к немедленным действиям.

Когда для конкретного пациента генетический код донора окажется единственно подходящим, с ним свяжутся специалисты. Голубев призвал всех здоровых людей, готовых помогать другим, задуматься о возможности стать донором, потому что их решение может подарить кому-то шанс на жизнь.

Для успешной пересадки ДНК донора должна совпадать с ДНК пациента по определенным генам, а шанс найти подходящего человека составляет примерно один к десяти тысячам.

Чтобы стать донором, нужно подать заявление в Федеральный регистр и предоставить сопутствующие документы с контактными данными и СНИЛС. Заявку можно подать лично в рекрутинговом центре или онлайн через портал госуслуг. Затем необходимо пройти первичное обследование: поговорить с врачом о возможных противопоказаниях, заполнить согласия на обработку данных и сдать образец биологического материала.