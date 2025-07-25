Мособлдума напомнила о штрафах за нарушение правил проезда по платным дорогам

В рамках весенней сессии депутаты Московской областной думы утвердили новые штрафные санкции за нарушение правил проезда по платным дорогам. Председатель комитета по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям региона Максим Коркин отметил, что размер взысканий составит три тысячи рублей для граждан и 10 тысяч — для организаций.

Для грузового транспорта суммы штрафа выше — пять и 15 тысяч рублей соответственно.

Среди действующих и строящихся платных трасс Подмосковья: Мытищинская скоростная хорда (Виноградово — Болтино — Тарасовка), выполняющая роль дублера Московской кольцевой автодороги, и Южно-Лыткаринская автодорога, первый участок которой уже открыли в районе Расторгуевского шоссе. Полностью 45-километровую магистраль планируют ввести в эксплуатацию до конца года.

Оплатить проезд можно несколькими способами: с помощью электронных транспондеров, через онлайн-сервисы операторов, банкоматы и платежные терминалы.

Контроль осуществляется при помощи автоматических камер, фиксирующих номера транспортных средств. При выявлении нарушения система формирует штрафное постановление, которое направляет владельцу автомобиля независимо от того, кто находился за рулем.

Скидка в размере 25% предусмотрена при погашении штрафа в течение месяца. Исключение составляют грубые нарушения — повторные превышения скорости, управление в нетрезвом виде, дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.

Проверить наличие скидки можно на портале госуслуг, сайте Государственной инспекции безопасности дорожного движения или через банковские приложения.