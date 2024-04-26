Мособлдума напомнила о поддержке подвергшихся радиации жителей | 360°

26 апреля 2024, 12:42
Мособлдума напомнила о поддержке подвергшихся радиации жителей
26 апреля — День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. Дата посвящена трагическим событиям на Чернобыльской АЭС, крупнейшей в мире техногенной катастрофе. Сейчас в Подмосковье живут девять тысяч человек, подвергшихся радиации.
«Подвиг ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС спустя десятилетия остается для нас примером патриотизма и верности Родине. Они рисковали жизнью и здоровьем, чтобы спасти других. Мы никогда не забудем их героизма и самоотверженности», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
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В Московской области более девяти тысяч жителей, подвергшихся воздействию радиации на Чернобыльской АЭС, и членов семей погибших инвалидов-чернобыльцев получают меры поддержки. Это ежемесячные выплаты, льготы на ЖКХ, компенсации на оздоровление и питание детей, пособия.
В этом году на ежегодную выплату ко Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах из бюджета Подмосковья предусмотрено 27 миллионов рублей.
Ранее губернатор Андрей Воробьев проинформировал, что 27 апреля в Подмосковье пройдет акция «День добрых дел». Присоединиться к ней смогут все желающие.
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