Мособлдума напомнила о мерах поддержки ученых в Подмосковье

День российской науки отмечают 8 февраля. В Московской области сейчас работают около 250 организаций, сотрудники которых проводят исследования. Ученым в регионе предлагают воспользоваться льготами, получить гранты и премии.

Научной деятельностью в Подмосковье занимаются около 84 тысяч человек, причем 16 тысяч из них — это специалисты до 39 лет.

«Наш регион обладает высоким научно-исследовательским потенциалом, значительными кадровыми ресурсами, развитой инфраструктурой для решения самых сложных технологических задач», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

На территории региона действуют меры поддержки ученых. Им помогают купить жилье по программам социальной или бюджетной ипотеки. Кроме того, губернатор Московской области ежегодно предоставляет 15 премий в сферах науки, технологии, техники и инноваций для молодых ученых и специалистов. Выплату в размере 700 тысяч рублей может получить один человек или коллектив, состоящий максимум из пяти соискателей.

Также существует премия в размере одного миллиона рублей за достижения в коммерциализации научных и (или) научно-технических результатов. На нее могут выдвинуть гражданина России или группу граждан, состоящую не более чем из 10 человек.

Правительство Подмосковья предлагает гранты на проекты по отдельным темам, срок реализации которых составляет от года до трех лет. Минимальный размер софинансирования – менее 20% от общей запрашиваемой суммы.