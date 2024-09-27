Мособлдума напомнила о мерах поддержки семей участников СВО

Семьи участников СВО получают широкий спектр мер поддержки в Подмосковье. В Мособлдуме напомнили, какую помощь оказывают детям, женам и родителям военнослужащих, пока те находятся на поле боя.

«Это наш долг и вклад в общую победу, об этом неоднократно говорил президент. Различные виды помощи семьям наших героев оказаны уже около 33 тысяч раз. Это отдых детей в лагере „Литвиново“, бесплатный садик и кружки, юридическая, психологическая помощь и многое другое», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Заместитель министра социального развития Московской области Евгений Ермилов отметил, что свыше 27 тысяч семей воспользовались мерами поддержки для детей.

Родители участников СВО получают помощь на дому, помощь с продуктами. Такую поддержку оказали 1,1 тысячи раз.

Еще 1,6 тысячи раз родственники бойцов воспользовались психологической и юридической поддержкой.

Депутат Андрей Голубев напомнил, что Мособлдумой принят целый ряд законов, направленных на оказание мер поддержки участникам СВО и их семьям. Предоставлена возможность родственникам инвалидов первой группы сопровождать их в период реабилитации в центре «Ясенки». В регионе установили квоты для приема на работу ветеранов боевых действий, меры поддержки с газификацией и другие.

Информацию о доступных видах помощи можно найти на региональном портале госуслуг.

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