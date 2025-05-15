Мособлдума наградила участников выставки картин «80-я весна Великой Победы»

Мособлдума вместе с региональным союзом художников России организовала выставку под названием «80-я весна Великой Победы». На ней представили картины, посвященные героизму советского народа в годы Великой Отечественной войны.

«На выставке представлены 43 работы, над которыми трудились как известные мастера, так и молодые авторы. Картины повествуют о тех, кто воевал на передовой, защищал страну от фашистских захватчиков и поддерживал фронт работой в тылу. Сегодня, когда из жизни уходит все больше ветеранов, важно объяснять молодому поколению через книги, музыку, фильмы и искусство значение подвига нашего народа в достижении Победы», — отметил заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов.

Среди участников — Виктор Каленов, заслуженный художник России и председатель Московской областной организации «Союз художников». Он показал три своих работы, в том числе картину «Жизнь продолжается», на которой изображена женщина с ребенком на руках.

Всего в выставке участвовали 29 художников. Некоторых из них отметили благодарственными письмами от Мособлдумы. Награды вручили Виктору Каленову, Андрею Архипову, Ирэне Долматовой и Адольфу Лохину. В завершение мероприятия для всех участников провели экскурсию по выставке.