Мособлдума конкретизировала условия льготной газификации

В документе четко прописывается, кто имеет право на такую льготу и на что она предоставляется. Область покрывает стоимость работ по газификации и закупку оборудования на сумму до 80 тысяч рублей. В эту сумму входят проектирование сети, строительство газопровода, обработка от коррозии, установка пункта редуцирования газа и отключающих устройств, а также газоиспользующего оборудования.

Заполнить заявку можно на региональном портале госуслуг.

Всего по программе социальной газификации к голубому топливу подключили уже тысячу населенных пунктов Подмосковья.