Мособлдума и Законодательное собрание Кузбасса договорились о сотрудничестве

Депутаты Мособлдумы 5 июня приняли делегацию Законодательного собрания Кемеровской области — Кузбасса. На встрече прошло подписание соглашения о сотрудничестве. Заключили документ председатели парламентов Игорь Брынцалов и Алексей Зеленин. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На событии обе стороны рассмотрели направления, по которым теперь объединят усилия.

«Это будет работа, направленная на повышение качества жизни наших жителей, поддержку участников специальной военной операции, семей с детьми и нашей молодежи, развитие экономики, туризма, совершенствование системы здравоохранения, образования, ЖКХ», — рассказал Игорь Брынцалов.

Также представитель Мособлдумы отметил, что несмотря на большое расстояние между регионами, важно знать и применять уже накопленный опыт, адаптировать и внедрять успешные практики. Помимо обозначенных сфер планируется наладить взаимодействие «Единой России» с парламентами, чтобы решать общественные и политические вопросы.

«Сегодня, конечно, наше внимание обращено на Московскую область — передовой регион, не только в вопросах экономики, общественного развития, но и нормотворчества. И я думаю, что подписанное соглашение даст хороший импульс для изучения лучшего опыта и практик, обмена этими практиками и взаимодействия», — отметил Алексей Зеленин.

В конце участники вручили друг другу подарки и сфотографировались. После встречи для гостей провели экскурсию в Мемориальный комплекс ВОВ в Одинцове.