Мособлдума и Мосгордума подписали соглашение о сотрудничестве

В Мосгордуме подписали соглашение о сотрудничестве между парламентами Москвы и Московской области. Документ заверили председатели Мосгордумы Алексей Шапошников и Мособлдумы — Игорь Брынцалов.

«Сегодня перед нами стоит много общих задач. Они требуют комплексного подхода и тесного сотрудничества. Речь идет о дальнейшем улучшении условий для инвестиционной и предпринимательской, а также природоохранной деятельности. О развитии транспортной инфраструктуры и проведении взвешенной миграционной политики», — подчеркнул Брынцалов.

В церемонии участвовали депутаты обеих дум, включая представителей профильных комитетов. На встрече обсудили вопросы законотворческой координации, природоохранные инициативы и поддержку участников СВО. Брынцалов подчеркнул, что Подмосковье помогает семьям бойцов через депутатский патронаж и обратную связь для принятия нужных мер.

«Одним из наиболее актуальных направлений сегодня является дистанционный контроль за правонарушениями на территории Московского региона. В настоящее время в Государственной Думе рассматривается пакет из двух проектов федеральных законов, направленных на упрощение административных процедур по применению специализированных средств дистанционного контроля», — сказал спикер Мосгордумы.

Шапошников отметил успех совместной работы над изменениями в КоАП РФ, что позволило вдвое сократить число незаконных свалок. Он предложил углубить сотрудничество в сфере экологии и развития парка «Яуза», включая создание плана расширения маршрута «Дорога в Лавру» на подмосковной территории.