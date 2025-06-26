Мособлдума дала округам право устанавливать памятные даты в честь событий ВОВ

Инициативу обсуждали на апрельской конференции Мособлдумы, которая была посвящена городам, внесшим большой вклад в победу в Великой Отечественной войне. Почетное звание города воинской славы получили Дмитров, Наро-Фоминск, Волоколамск и Можайск, а Коломну, Ступино и Подольск признали городами трудовой доблести.

«Муниципальные образования смогут устанавливать памятные даты, связанные с событиями, послужившими основанием для присвоения населённым пунктам почетного звания, а также проводить мероприятия, приуроченные к памятной дате», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Как отметил Брынцалов, муниципалитеты уже устанавливали у себя памятные даты. Так, в 2022 году в Наро-Фоминске учредили День освобождения города от немецко-фашистских захватчиков 26 декабря. Теперь это право закреплено на законодательном уровне.

«Нам необходимо законодательно закрепить такое право, чтобы памятные даты появились и в других муниципалитетах», — отметил он.

Закон позволит увековечить память людей и событий, которые внесли большой вклад в Победу и передать эту память будущим поколениям.