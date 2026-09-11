Мособлдума: 3 тысячи детей присоединились к школьным лесничествам Подмосковья

Фото: Участники из школьных лесничеств Московской области представили проект на ярмарке экологических проектов в Химках / Медиасток.рф

В Мособлдуме обсудили развитие экономики замкнутого цикла и роль экологического просвещения в этой работе. Круглый стол собрал представителей региональных органов власти и сферы образования.

Председатель профильного комитета Мособлдумы Владимир Шапкин напомнил, что в 2024 году в регионе приняли закон об экологическом просвещении. По его словам, жителям важно понимать, как устроена система обращения с отходами и какие изменения происходят в этой сфере.

«Именно поэтому просвещению нужно уделять особое внимание. И закон нам позволяет двигаться в этом направлении», — подчеркнул Владимир Шапкин.

В год принятия закона в Подмосковье проводили около 25 экологических акций, а в прошлом году их число выросло примерно до 450.

Экологические знания школьники получают на уроках биологии, химии, географии и физики, а также во время внеурочных занятий и в системе дополнительного образования. В области работают около 39 тысяч таких программ, в которых участвуют 85% детей. На экологическую тематику приходится 1,1 тысячи программы, их посещают более 23 тысяч школьников.

Дополнительные возможности дают всероссийские проекты. В этом году 26,5 тысячи школьников участвовали в акции «Сад памяти» и высадили 93 тысячи саженцев. В экологических мероприятиях по сбору макулатуры приняли участие 20 тысяч учеников.

Отдельное направление — профориентация. В рамках акции «За чистое Подмосковье» школьники 14–16 лет посещают предприятия коммунального хозяйства. В этом году состоялись 92 экскурсии для 2,8 тысячи учеников.

Еще одно направление — школьные лесничества. В регионе действует 178 таких объединений, в которых занимаются около трех тысяч детей.

По итогам встречи региональное Министерство образования заявило о готовности продолжать совместную работу с депутатами и запускать новые проекты в сфере экологического просвещения.