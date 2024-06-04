Мособлархитектура утвердила облик нового склада в Богородском округе
Новый производственно-складской корпус построят в деревне Горки Богородского округа. Мособлархитектура уже утвердила облик будущего здания.
«Проектируемое здание представляет собой производственный объект со складскими помещениями общей площадью более 9,5 тысячи квадратных метров. Реализация объекта позволит создать 40 новых рабочих мест», — сообщил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Согласно проекту, здание построят переменной этажности. Склад поделят на функциональные зоны, с учетом разведения потоков персонала, грузов и техники. На фасадах предусмотрены места для информационно-навигационных конструкций. Завершить строительство объекта планируется в 2025 году.
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