Мособлархитектура согласовала облик паркинга в Химках

В городском округе Химки планируется строительство многоуровневого паркинга со встроенными торговыми и общественными помещениями. Объект появится вблизи автомобильной дороги «М-11 «Нева» — Свистуха» в ЖК «1-й Химкинский».

Министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова сообщила: «Новый многофункциональный паркинг площадью более 9150 квадратных метров рассчитан на 300 машино-мест. Помимо парковок, на первом этаже разместятся помещения торгового назначения и сервисного обслуживания».

Здание будет семиэтажным и прямоугольной формы. Проектом предусмотрена эксплуатируемая кровля с открытой автостоянкой.

Архитектурная концепция опирается на визуальный код Русского Севера. Основные элементы образа — тектоника скальных массивов, световая динамика полярного неба и пластические приемы деревянного зодчества. Задача проекта — передать ощущение монументальности и пространственной изменчивости через лаконичность форм.

Фасадное решение представляет собой современную интерпретацию исторического орнамента «лемех городчатый». Заполнение из протяжных листов создает тактильную глубину и насыщенную фактуру поверхности, обеспечивая ритмичную игру светотени.

Колористическое решение основано на мягком вертикальном градиенте: зеленый тон меняется от более темного, «землистого», к светлому, небесному. Глухие поверхности нижнего этажа выполнены в нейтральном бежевом цвете и дополнены структурным остеклением.

На прилегающей территории проведут комплексное благоустройство.

Проектировщик: ООО «АСК «ЭСФОЭС АРХИТЕКТС».

Застройщик: «Первый ДСК».