Мособлархитектура разработает программу сноса и реконструкции нежилых объектов

Мособлархитектура начала формировать адресную программу по сносу и реконструкции нежилых объектов, чтобы стимулировать развитие территорий бывших промышленных зон, складов и заброшенных производств.

Инициатива включения территории в программу исходит от центральных исполнительных органов власти или администрации муниципального образования. Решение принимает Межведомственная комиссия.

По словам министра Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Натальи Шуваловой, для включения в программу объект должен соответствовать критериям:

- Истек срок аренды земельного участка и нет оснований для продления. - На объекте 18 месяцев и более не ведутся работы и при этом он не законсервирован. - Объект изношен более чем на 70% и угрожает жизни и здоровью граждан, что подтверждено экспертизой.

Планируется, что адресная программа поможет привлечь инвестиции и ликвидировать недострои и ветхие постройки на нежилых территориях. Одно из обязательных требований для включения в нее объекта — сведения о социальной эффективности и бюджетном эффекте: повышении налоговых и неналоговых поступлений в консолидированный бюджет Московской области.

Финансирование комплексного развития территорий, включенных в программу, предполагается из внебюджетных источников. Исключение составляют объекты, строительство или реконструкция которых запланированы в рамках муниципальных или государственных программ Московской области за счет бюджета.