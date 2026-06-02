Мособлархитектура опубликовала пример градостроительной концепции для поселка ИЖС

Пример градостроительной концепции развития территорий для индивидуального жилищного строительства опубликовали на сайте профильного комитета. Это стало первым шагом для застройщика в создании будущуго коттеджного поселка.

Как рассказали в Комитете по архитектуре и градостроительству, концепция — это обязательный документ для определения параметров развития территории в рамках требований к ИЖС. Она определяет что и где будет построено.

«Градконцепция — это стратегия, в соответствии с которой будет развиваться будущий поселок. Всего документ содержит 24 раздела, которые касаются всех сторон жизни в поселке, от транспортного обслуживания и инженерного обеспечения территории до планировочных характеристик», — сказала глава ведомства Наталья Шувалова.

Шаблон градостроительной концепции размещен на сайте Мособлархитектуры. Это инструмент для девелоперов, который облегчает подготовку проектной документации. Отправить документ на согласование можно на геопортале Подмосковья. После одобрения заключается договор о комплексном развитии территории.

В ведомстве напомнили, что подрядчики могут строить индивидуальные жилые дома с использованием эскроу-счетов. Узнать больше о работе механизма можно по ссылке.