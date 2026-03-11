Мособлархитектура одобрила проект пристройки к школе в Балашихе

Мособлархитектура поддержала проект пристройки к МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №25 имени Героя Российской Федерации А. С. Ситникова» в городе Балашиха на улице Солнечная.

Министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова сообщила: «Проект предусматривает возведение пристройки на 600 мест к существующему зданию учебного заведения. Площадь нового корпуса составит порядка 10 тысяч квадратных метров».

Планировка нового здания будет сложной, оно будет состоять из двух блоков переменной этажности — от трех до четырех этажей, соединенных рекреационными зонами. Пристройку соединит с существующей школой остекленный переход на уровне первого этажа.

Внутреннее пространство нового корпуса будет соответствовать современным образовательным стандартам. Помимо учебных классов, здесь появятся актовый зал с эстрадой, спортивный и обеденный залы, а также необходимые административные и технические помещения.

Фасады будут отделаны светло-серой клинкерной плиткой под кирпич. Яркими элементами станут небесно-голубые металлические откосы оконных проемов и ниша главной входной группы, выделенная керамической плиткой в той же цветовой гамме.

Наружные стены здания будут выполнены в современном минималистичном стиле с горизонтальными акцентами из черного стемалита. Продуманный масштаб и нейтральное колористическое решение обеспечат визуальный баланс.

Входы в здание будут выполнены с уровня тротуара без ступеней и лестниц, что соответствует организации «безбарьерной среды». На фасадах предусмотрены места для информационных и навигационных конструкций. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят.

Проектировщик: архитектурное бюро N-SIMP. Застройщик: группа «Самолет».