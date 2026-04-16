Мособлархитектура одобрила проект паркинга вблизи ЖК «Видный берег 2.0»
В Видном планируется строительство девятиэтажной автостоянки открытого типа, рассчитанной на 1650 машино-мест. Общая площадь здания составит более 46 тысяч квадратных метров. На первом этаже, помимо парковки, предусмотрены помещения общественного назначения, сообщила министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.
По информации застройщика, строительство организуют в два этапа: сначала возведут стоянку на 704 машино-места, а затем — на 946.
Паркинг запроектирован прямоугольным в плане. Въезд и выезд будут с двух сторон — от улицы Калиновая и от строящейся Южно-Лыткаринской автодороги.
«Силуэт здания получился легким и проницаемым. Авторы проекта смело экспериментируют с геометрией», — подчеркнула Александра Кузьмина, главный архитектор Московской области.
Основу цветовой палитры составляют сдержанные оттенки темного и светло-серого. Предусмотрены и выразительные цветовые акценты. Въездные группы выделены белыми порталами, которые служат навигацией для водителей и работают как световые доминанты.
На кровле появится еще один акцентный элемент: масштабный рисунок, заметный с верхних точек обзора.
На фасадах предусмотрены места под рекламно-информационные конструкции. В темное время суток будет работать архитектурная подсветка.
Прилегающую территорию планируется озеленить и благоустроить.