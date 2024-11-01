Мособлархитектура одобрила проект новой школы в поселке Свердловском

Новую школу на 1100 мест построят в поселке Свердловский. Накануне специалисты согласовали облик будущего здания. К примеру, он включит в себя яркие колонны.

Учреждение построят недалеко от улиц Строителей и Алексея Короткова. Здесь разместятся 44 класса, спортзал, спецкабинеты для практических занятий, библиотечно-информационный центр с читальным залом и зоной IT, актовый зал на 350 мест, пищеблок, медкабинет.

Это будет трехэтажное серо-белое здание с просторным двором для проведения дополнительных занятий, мероприятий и отдыха. Коричневый и зеленый цвета выделят блоки общешкольных помещений.

Архитекторы предусмотрели декоративные перемычки, которые образуют на фасадах футуристический рисунок, а также ярко-оранжевые V-образные несущие конструктивные элементы арки.

У школы разместят футбольное поле, беговые дорожки, площадки для игры в волейбол и баскетбол. Площадь здания составит более 15 тысяч квадратных метров. Здесь будут работать 112 человек.

Школу построят в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры на 2023–2027 гг.». В эксплуатацию школу планируют ввести в 2026 году.

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