Мособлархитектура одобрила облик многоуровневого паркинга в Ленинском округе

Фото: Мособлархитектура

Многоуровневый паркинг, рассчитанный на 351 автомобиль, построят в Ленинском городском округе. Мособлархитектура одобрила облик здания, которое возведут вблизи деревни Ермолино.

«Помимо парковок на первом этаже здания разместятся коммерческие помещения, а также автомойка на три поста, что не только обеспечит жителей близлежащей жилой застройки парковочными местами, но и повысит комфорт территории и уровень сервиса», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Четырехэтажное здание паркинга представляет собой прямоугольник. Для отделки наружных стен авторы проекта выбрали витражное остекление с облицовкой реечной фасадной системой. Ламели объединены в прямоугольные модули с различными углами поворота, за счет чего формируются эффектные графические композиции. Выступающая П-образная поверхность с декоративной штукатуркой акцентирует зону въезда и выезда.

Также проект предполагает комплексное благоустройство прилегающей территории с созданием съездов и выездов, озеленением и разбивкой газонов.

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