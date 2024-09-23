Мособлархитектура напомнила о сервисе «Градпроработка»

Сервис «Градпроработка» представляет собой цифровую платформу, которая обеспечивает пользователей возможностью в режиме онлайн получить информацию о потенциале земельного участка, его разрешенном использовании, а также о существующих градостроительных ограничениях. В последние годы сервис демонстрирует стабильный рост числа запросов, что подчеркивает его актуальность и важность в современных условиях.

Министр архитектуры и градостроительства Московской области Владислав Гордиенко сообщил, что с момента запуска сервиса в 2019 году зарегистрировали около 8,5 миллиона обращений. Это свидетельствует о высокой востребованности платформы, которая становится незаменимым инструментом как для жителей, так и для застройщиков региона.

По его словам, с начала 2024 года пользователи обратились к сервису «Градпроработка» более 2,5 миллиона раз. Для сравнения, в аналогичный период прошлого года количество обращений было на миллион меньше, что показывает 40%-ный рост.

«Это говорит о высоком интересе к ресурсу и его растущей популярности благодаря предельно понятному интерфейсу, актуальности сведений и скорости получения информации о земельном активе в режиме онлайн — достаточно ввести в поисковой строке только кадастровый номер участка», — добавил Гордиенко.

Сервис служит ценным инструментом для жителей и инвесторов региона, значительно экономя их время. Анализ градостроительной ситуации является первым шагом любой строительной инициативы. Для этого пользователи получают доступ к пространственным данным, которые помогают оценить параметры земельного участка и его разрешенное использование в соответствии с утвержденными правилами землепользования и застройки.

«Градпроработка» функционирует на основе «Геопортала Подмосковья», который разработали специалисты Мособлархитектура совместно с ГБУ МО «Мособлгеотрест».

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