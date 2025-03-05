Москворецкую гимназию капитально отремонтируют в Воскресенске к сентябрю

Москворецкую гимназию на улице Ломоносова в Воскресенске капитально отремонтируют к сентябрю. Там обновят фасад, кровлю, установят новые окна и двери.

Готовность объекта уже почти достигла 30%, сообщили в региональном Минстрое. Работы проводят по президентской программе.

«Строители завершают демонтажные работы, занимаются отделкой, выполняют работы по устройству перегородок, монтаж кронштейнов и лесов для устройств фасада, устанавливают радиаторов отопления», — уточняется в сообщении.

В гимназии проведут кровельные и фасадные работы, обновят входные группы, заменят коммуникации, сантехнику, окна и двери, а также установят новую мебель и оборудование. На территории проведут благоустройство.