Москворецкая гимназия в Воскресенске вошла в топ-100 школ Подмосковья

Семь образовательных учреждений городского округа Воскресенск попали в «зеленую зону» рейтинга лучших школ Подмосковья в этом году. Особо отличилась Москворецкая гимназия, она вошла в топ-100 региона.

Каждый год Московская область составляет рейтинг лучших школ. Их оценивают по качеству преподавания, достижениям учеников, уровню внедрения новых методик. Одним из таких заведений стала Москворецкая гимназия в Воскресенске, которая заняла заслуженное место в сотне лучших по итогам прошедшего учебного года.

Воспитанники образовательного учреждения показывают высокие результаты на олимпиадах разного уровня. В этом году гимназия выпустила 12 золотых медалистов и пять серебряных. Педагоги учебного заведения регулярно участвуют в образовательных программах и конференциях.

«Безусловно, для нас это серьезный повод для гордости. Это заслуга и нас, учителей, и наших учеников. Мы будем и дальше показывать высокие результаты и стремиться к новым победам», — рассказали учителя гимназии.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».